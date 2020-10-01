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"Я самая счастливая мама": в семье Плющенко и Рудковской родился второй сын

19:33
  • четверг
  • 01 октября 2020

Малыша назвали Арсением

У фигуриста Евгения Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской родился второй сын. Мальчика назвали Арсением.

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"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко", – написала Рудковская в инстаграме, опубликовав несколько фотографий семьи с ребенком.

"Добро пожаловать в наш мир. Арсений Евгеньевич Плющенко, 25 сентября 2020!" – сообщил Плющенко дату рождения сына.

В апреле 2020 года Рудковская призналась, что хочет подарить Плющенко еще одного сына. Ее муж всегда мечтал о большой семье. "Я хочу пятерых детей. И девочку, и мальчиков", - говорил фигурист.

СМИ ранее писали, что ребенка для Рудковской и Плющенко вынашивала суррогатная мать.

Плющенко и Рудковская воспитывают общего сына Александра (Гном Гномыча), которому сейчас 7 лет. У Плющенко от первого брака есть сын, а у Рудковской - двое сыновей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on

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