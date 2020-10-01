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Вахтанг Кикабидзе подался в политику

19:42
  • четверг
  • 01 октября 2020

Артист стал первым номером списка партии Саакашвили

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" на выборах в парламент.
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Такой выбор был сделан неспроста. По словам члена партии Саакашвили Тины Бокучавы, Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности, передает "Интерфакс".

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. ЦИК уже зарегистрировал 58 партий и два политических блока.

Кикабидзе после событий в Южной Осетии 2008 года отказался выступать в России, но отметил, что уважает россиян. Сейчас артист часто позволяет себе резкие высказывания о нашей стране.

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