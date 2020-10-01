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Депутат МГД Титов: Поддержка московских экспортеров является инвестицией в будущее многих отраслей

20:05
  • четверг
  • 01 октября 2020

Объем выплат для экспортеров вырос с 71 миллиона до 350 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом

Поддержка московских экспортеров - это инвестиция в будущее развития многих отраслей. Об этом заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов, который является членом комиссии МГД по науке и промышленности.

В беседе с АГН "Москва" парламентарий сообщил, что по сравнению с прошлым годом объем выплат для экспортеров вырос с 71 миллиона до 350 миллионов рублей. По его данным, число предприятий, которые обращаются за помощью, также увеличилось: если в 2019 году субсидиями пользовались 69 компаний, то в этом году - 168.

"Меры поддержки стали разноплановыми, и сейчас предприниматели могут получить средства по целому перечню расходов, связанных с выходом на новые рынки за границей. В заявку можно включить, к примеру, затраты на адаптацию продукции к выводу на международный рынок, перевод на иностранный язык компьютерной игры или приложения. Это открывает в прямом смысле безграничные возможности для поиска новых рынков, в сфере интеллектуальной продукции это может увеличить бизнес кратно", - заявил Титов.

Система продумана таким образом, чтобы помогать действительно активным и инициативным предпринимателям, отметил депутат МГД.

"Субсидируются расходы, связанные с выходом на новые рынки, выделяются гранты в размере 10% от суммы исполненных контрактов. Это не просто поддержка деньгами, это дизайн, при котором тот, кто идет вперед и ищет возможности, получает законное вознаграждение", - заявил Титов.

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