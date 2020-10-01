Путин поручил провести в России Год Байкала

Властям дали два месяца на проработку вопроса

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос проведения в стране Года Байкала.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Организация мероприятия – это задача правительства, властей Иркутской области и Бурятии. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.

В июле Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В документе, в частности, было принято требование о ликвидации предприятий, наиболее вредящих экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.

Ранее Байкал возглавил десятку самых красивых озер России. За крупнейший пресный водоем в мире проголосовали почти 35%. На втором месте расположилось Ладожское озеро (27,27%), на третьем - Кояшское озеро (10,74%).

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