Собянин: возвращение детей в школы будет зависеть от эпидситуации

Доля заболевших школьников составляет 25%

Количество случаев коронавируса в Москве продолжает увеличиваться, поэтому возврат детей в школы после осенних каникул будет зависеть от эпидемической ситуации.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На текущий момент доля школьников и студентов, которые подхватили коронавирус, составляет почти 25%, передает ТАСС.

"Это много, то есть каждый четвертый заболевший - это либо школьник, либо студент. И примерно столько же - люди старшего поколения", - отметил мэр в эфире программы "Вести".

Ранее московских школьников отправили на досрочные двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября в связи с ухудшением коронавирусной ситуации в городе.

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