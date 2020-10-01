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Предполагаемый убийца директора приюта для животных задержан в Москве

22:24
  • четверг
  • 01 октября 2020

Его увезли на допрос

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве директора приюта для животным.

Им оказался молодой человек 1994 года рождения. При задержании у него нашли нож. Сейчас мужчину везут в территориальное подразделение для проведения следственных действий. передает РИА Новости. Причины его поступка пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Трагедия произошла днем 1 октября на 2-ой Вольской улице. Злоумышленник ударил сотрудника приюта ножом в шею, после чего тот умер на месте до приезда скорой помощи. Убитым оказался 55-летний подполковник МВД России в отставке Александр Шестаков, уточнил телеканал РЕН ТВ. 

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