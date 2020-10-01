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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в селе под Воронежем

22:49
  • четверг
  • 01 октября 2020

В Николаевке сгорели более 50 строений

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка Воронежской области. Минувшей ночью там дотла сгорели более 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Людям пришлось экстренно покидать объятые пламенем жилища. Природные пожары полыхают и в Ростовской области. Там их тушение осложняет песчаная буря.

В селе Николаевка Воронежской области огонь полыхал всю ночь. Пожарные прибыли со всех окрестных районов, местные жители тушили пламя собственными силами. Однако из-за сильного ветра оно мгновенно перекидывалось на соседние строения. 21 дом сгорел дотла, пострадали также и другие строение: сараи, бытовки, гаражи.

Пожар в Николаевку принесло сильным ветром – вокруг горели десятки гектаров леса. Предположительно, все началось с короткого замыкания линии электропередач возле местного санатория. Как раз накануне оттуда выехала очередная смена детей - там оставались только сотрудники. Огненная стена вытеснила их на самый берег Дона. На помощь пришли местные жители.

"Позвонили с этой стороны и сказали, что к санаторию не подойти. Там люди стоят на берегу. Мы объехали по полям в Буйловку, там взяли лодку и сплавились вниз, забрали людей и вывезли обратно", - сообщил Владимир Каплиев.

В погоревшей Николаевке никто не пострадал. Жителей вовремя эвакуировали в соседнее село. Когда начался пожар, люди в спешке побросали свои дома. Собирались впопыхах – успели взять лишь документы. Потеряли все нажитое – не удалось спасти и домашних животных.

С утра многие пришли подсчитывать убытки на пепелище. Отдельные очаги продолжали тушить спасатели и волонтёры. Природные пожары в Воронежской области не утихают – горят поля и леса. Со стихией борются с земли и с воздуха. В регионе введён режим ЧС.

Сложная ситуация и в соседней Ростовской области. Природные пожары здесь также успели перекинуться на жилые дома. Работу спасателей осложнила погода: ураганный ветер, молниеносно разносивший огонь, устроил настоящую песчаную бурю. Она утихла лишь к вечеру, и только тогда сотрудники МЧС смогли подключить авиацию. Горит уже более 300 гектаров леса. В Воронеж и Ростов направили помощь из соседних регионов.

"Мы усилили группировку в Ростове. Отправили аэромобильную группировку Краснодарского края, аэромобильную группировку Ставропольского края. В Воронеж направили аэромобильные группировки из Калуги, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Тамбовской", - заявил замминистра МЧС России Павел Барышев.

Ураганный ветер до сих пор мешает бороться с огнём и в Воронежской, и в Ростовской областях.

Полина Кастрицкая, Игорь Суздальцев, "ТВ Центр".

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