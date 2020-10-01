Рудковская показала трогательное видео с сыновьями

Саша и Сеня сразу же подружились

Новоиспеченная мама Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями – семилетним Сашей и новорожденным Арсением в машине.

Сегодня телеведущая забрала ребенка домой. Рудковская призналась, что до сих пор находится под большим впечатлением. Не менее эмоционально отреагировал на появление братика и Гном-Гномыч – он уже сильно привязался к малышу и не отходит от него ни на шаг.

"Бабушка, привет! Арсений здесь. Очень хороший братик. Улыбается. Я глажу его, а он улыбается. Лапку дал мне. Сейчас уже проснется", - поделился он в видеообращении к родственнице.

Арсений родился 25 сентября 2020 года. Это четвертый ребенок для Яны Рудковской и третий для ее мужа Евгения Плющенко. По данным СМИ, ребенка для звездной пары выносила суррогатная мать.

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