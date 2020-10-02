Ребенка назвали Роскомнадзором: в Сети обсуждают фейк из Пензы

Отец - якобы начинающий админ

Роскомнадзор. Именно так назвали новорожденного в Пензе. Соцсети удивлены и возмущены. Приводят слова отца, начинающего системного администратора. Который с детства мечтал служить в ведомстве, "чтобы делать отечественный интернет лучше".

В имени главное что? Актуальность! Вот в Индии назвали ребенка Санитайзер в разгар пандемии, сообщает британская газета Mirror. А наши не отстают. Сайт "Комсомолки" в июне украшен заголовком: "Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером". В ЗАГСе женщину смогли отговорить, но она обещала называть так ребенка дома.

А наши имена послереволюционной эпохи? Сейчас трудно отделить правду от выдумки. Незабвенный Полиграф Полиграфович Шариков – плод авторского воображения, конечно. Но в этом списке: Арлен (сокращение от Армии Ленина), Велиор (Великая Октябрьская революция), просто Владлен (тут и объяснять не надо) и вошедшая в прибаутки Даздраперма ("Да здравствует Первое мая). А также Октябрь и Октябрина, Ноябрина – долгий список. Путались тогда в именах повсеместно. Потом попроще стало.

Что касается новорожденного пензенца по имени Роскомнадзор, обитатели соцсетей не обратили внимания на первоисточник – известный своими выдумками, замаскированными под новости сайт "Панорама". Так что в действительности все не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"