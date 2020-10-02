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"У них что-то припрятано": политолог о действиях Европы в деле Навального

09:37
  • пятница
  • 02 октября 2020

Блогер стал разменной монетой

Конфликт Кипра и Турции, Нагорный Карабах, Белоруссия и Навальный - главные темы первого дня саммита ЕС. И если по первым трем вопросам европейские страны пришли к какому-то решению, то вопрос с якобы отравлением блогера решили отложить до следующего саммита. который пройдет в середине октября.

Первый день саммита ЕС с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Турция

"ЕС понимает, что с Турцией ничего сделать не может. Что Турция держит Европу на крючке, с беженцами. Европа, особенно Германия, зависит от Турции, чтобы она не пропускала новых беженцев. И этим же вызвано недовольство Греции и Кипра политикой Германии".

Навальный

"Даже если у европейцев есть то, что они назовут доказательствами, они не спешат их предъявлять, поскольку они сейчас ведут с Москвой дипломатический диалог. И если получить то, что они хотят, не выйдет, тогда они что-нибудь, конечно, нам предъявят. Насколько реальными будут доказательства, мы не уверены, скорее, уверены, что это будет не так. Но я думаю, что у них что-то припрятано".

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