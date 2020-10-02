Площадь пожаров под Воронежем превысила 350 гектаров

Локализован один из крупных очагов

В Воронежской области локализован один из трех крупных природных пожаров. Тем не менее, обстановка в регионе остается сложной. Сейчас огнем охвачена площадь более 350 гектаров, передает "ТВ Центр".

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка. Там дотла сгорели 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Людям пришлось экстренно покидать объятые пламенем жилища.

Природные пожары полыхают и в Ростовской области. Туда направлены дополнительные силы МЧС.

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