Площадь пожаров под Воронежем превысила 350 гектаров

Локализован один из крупных очагов
В Воронежской области локализован один из трех крупных природных пожаров. Тем не менее, обстановка в регионе остается сложной. Сейчас огнем охвачена площадь более 350 гектаров, передает "ТВ Центр".
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка. Там дотла сгорели 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Людям пришлось экстренно покидать объятые пламенем жилища.
Природные пожары полыхают и в Ростовской области. Туда направлены дополнительные силы МЧС.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"