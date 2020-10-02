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Трамп заразился коронавирусом

08:07
  • пятница
  • 02 октября 2020

Президент ушел на карантин

Дональд Трамп отправляется на карантин. Президент США вместе с супругой Меланией сдали тест на коронавирус и он оказался положительным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.

Сдать тест американский лидер и первая леди решили после того, как COVID-19 обнаружили у советницы Трампа Хоуп Хикс.

Помощница всегда летала с президентом одним самолетом и  сопровождала хозяина Белого дома во всех недавних поездках, в том числе, и на дебаты с кандидатом-демократом Джо Байденом.

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