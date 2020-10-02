Евросоюз потребовал от Турции не подогревать карабахский конфликт

Анкара открыто поддерживает Азербайджан

Нагорнокарабахский конфликт необходимо решать через Минскую группу ОБСЕ. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, это единственный вариант решения проблемы, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Брюсселе, сообщил о совместном коммюнике, подготовленном тремя сопредседателями группы - Россией, Францией и США, которое включает инициативы для перехода к активному посредничеству между Арменией и Азербайджаном. Между тем, европейские лидеры призвали Анкару не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, а начать играть конструктивную роль в его деэскалации.

Кроме того, ЕС встал на сторону Кипра в вопросе с разграничением морских зон в Средиземном море, приняв резолюцию солидарности с Грецией. Правда, в отношении Турции санкций вводить не стали, потребовав прекратить провокации.

А вот в отношении Белоруссии ограничительные меры, которые начнут действовать сегодня, ожидаемо согласовали. В санкционном списке - 40 официальных лиц республики, президента Александра Лукашенко в нем нет.

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