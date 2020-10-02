Заработали школы и больницы: сирийская Босра возвращается к мирной жизни

Городу удалось избежать серьезных разрушений

В городе Босра на юге Сирии возобновили работу школы и другие госучреждения. В годы войны населённый пункт находился под контролем умеренной оппозиции, но благодаря содействию российского Центра по примирению, конфликт удалось разрешить дипломатическим путём. Сохранить удалось и памятники древней архитектуры.

Среди всемирно известных городов Сирии Босра занимает особое место. Его старая часть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь соседствуют руины римских, византийских и мусульманских времен.

И, пожалуй, главная достопримечательность - древний амфитеатр, один из наиболее сохранившихся среди подобных исторических объектов. До 2011 года на этой сцене проходил национальный музыкальный фестиваль. В город с населением около 20 тысяч человек туристов приезжало в несколько раз больше. Практически все жители были заняты в этом бизнесе: работали в многочисленных отелях и сувенирных лавках. А потом началась война.

История гражданского противостояния в Босре типична для сирийской провинции Дераа. Власть здесь захватили группировки вооруженной оппозиции, не подчиняющейся Дамаску. Уникальные памятники могла ожидать участь достопримечательностей Пальмиры и Алеппо. Но масштабных боев в городе не было. Сотрудникам Российского центра по примирению враждующих сторон удалось посадить представителей мятежных отрядов и правительства за стол переговоров.

"К счастью, здесь стояла умеренная вооруженная оппозиция, а не религиозные фанатики из "Ан-Нусры" или ИГИЛ (организации запрещены в России, - прим. редакции). Поэтому нам удалось договориться с ними, чтобы они не трогали памятники древней архитектуры. Все уцелело. В том числе и христианские святыни", - рассказывает местный житель Яман Мухаммед.

А вот инфраструктура в этом районе провинции Дераа пострадала серьезно. Почти 9 лет ею никто не занимался. После примирения помощь пришла от официального Дамаска. Заработали школы, банки, больницы.

"У нас полноценная больница со всеми необходимыми отделениями. Сейчас мы находимся в отделении интенсивной терапии. Как видите, все отремонтировано. Часть денег дало государство, часть - пожертвования частных лиц", - рассказывает волонтер-медик клиники Тафас Абду Насер.

Этот район в провинции Дераа стал примером для других, где процесс примирения затягивается или вовсе не начинался. Сюда приезжают люди из соседних районов, чтобы купить продукты, да и просто посмотреть и вспомнить, что такое мирная жизнь.

А в Босре теперь мечтают о том, чтобы безлюдные пока улицы старого города снова стали шумными, как это было до войны. Говорят, только тогда город окончательно вернется к жизни.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", провинция Дераа, Сирия.

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