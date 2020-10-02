Спасение омского лося сняли на видео

Животное упало в узкую и глубокую траншею

В Омской области удачно завершилась необычная спасательная операция. На помощь лосю, который угодил в траншею для прокладки газопровода, пришли рабочие. Крупное животное не могло самостоятельно выбраться из узкого и глубокого рва.

Пространство расширили экскаватором. Спасение сохатого проходило под руководством специалиста из охотхозяйства. Лось выбрался по сделанному для него склону и, оказавшись на свободе, направился в ближайший лес. Видео спасения лося публикует "ТВ Центр".

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