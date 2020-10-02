Столичным компаниям рекомендуют отправить 50% сотрудников на удаленку

Промышленность Москвы от ограничений пострадать не должна

До половины офисного персонала рекомендовано перевести на дистанционную работу московским компаниям. Это позволит еще более эффективно сдерживать распространение коронавируса. Промышленность от таких ограничений пострадать не должна, считают власти столицы.

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность - в первую очередь, это офисные сотрудники - мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о переводе с 5 октября не менее 30% сотрудников офисов и предприятий на удаленку. Рекомендация о 50%, по словам Ефимова, касается именно сотрудников офисов - работники торговых и промышленных предприятий могут, при необходимости, трудиться на местах.

По подсчетам столичных властей, на дистанционный режим работы с 5 октября обязаны перейти до 2 миллионов человек. Это поможет сдержать распространение коронавируса в городе, ситуацию в котором Сергей Собянин накануне назвал "близкой к критичной", и избежать повторения жестких ограничительных мер.

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