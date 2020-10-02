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Названы главные распространители COVID-19

08:32
  • пятница
  • 02 октября 2020

Число зараженных перевалило за 34 миллиона

Ученые из Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета обнаружили, что дети и молодые люди играют ключевую роль в передаче коронавируса. 
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Исследователи проанализировали данные о 85 тысячах случаев заражения вирусом в Индии, где от этой болезни скончались около 100 тысяч человек. Анализ показал, что 71% инфицированных не передавали вирус через социальные контакты. При этом на каждые 8% зараженных приходилось 60% новых случаев заболевания. 

Выяснилось также, что на долю детей и молодых людей пришлось треть случаев заражения коронавирусом. По мнению ученых, именно эта группа инфицированных чаще всего передавала вирус другим людям, пишет Science. 

Напомним, что общее число зараженных COVID-19 на планете перевалило за 34 миллиона. По всему миру усиливаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Московские власти попросили предприятия перевести часть сотрудников на "удаленку". Горожан призывают соблюдать масочный режим, пожилых москвичей просят не посещать многолюдные места без особой необходимости. Соблюдение этих рекомендаций позволит затормозить распространение инфекции и избежать введения более жестких мер.

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