Названы главные распространители COVID-19

Число зараженных перевалило за 34 миллиона

Ученые из Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета обнаружили, что дети и молодые люди играют ключевую роль в передаче коронавируса.

Исследователи проанализировали данные о 85 тысячах случаев заражения вирусом в Индии, где от этой болезни скончались около 100 тысяч человек. Анализ показал, что 71% инфицированных не передавали вирус через социальные контакты. При этом на каждые 8% зараженных приходилось 60% новых случаев заболевания.

Выяснилось также, что на долю детей и молодых людей пришлось треть случаев заражения коронавирусом. По мнению ученых, именно эта группа инфицированных чаще всего передавала вирус другим людям, пишет Science.

Напомним, что общее число зараженных COVID-19 на планете перевалило за 34 миллиона. По всему миру усиливаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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