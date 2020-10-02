В ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Ограничения не коснутся Александра Лукашенко

В Евросоюзе согласовали санкции против Белоруссии, в "черный список" попадут порядка 40 человек. При этом действующего президента страны Александра Лукашенко там нет, отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - рассказал он в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств Евросоюза.

Решение не вводить санкции против Лукашенко объяснил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, ограничения в адрес главы государства означали бы "отказ от диалога", передает РИА Новости. "Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", - подчеркнул президент Франции.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе. Некоторые страны обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседней республики.

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