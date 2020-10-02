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В ЕС согласовали санкции против Белоруссии

08:38
  • пятница
  • 02 октября 2020

Ограничения не коснутся Александра Лукашенко

В Евросоюзе согласовали санкции против Белоруссии, в "черный список" попадут порядка 40 человек. При этом действующего президента страны Александра Лукашенко там нет, отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - рассказал он в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств Евросоюза.

Решение не вводить санкции против Лукашенко объяснил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, ограничения в адрес главы государства означали бы "отказ от диалога", передает РИА Новости. "Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", - подчеркнул президент Франции.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе. Некоторые страны обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседней республики.

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