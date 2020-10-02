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Наталья Сергунина: Сервис Russpass запустил новый функционал для турбизнеса

08:56
  • пятница
  • 02 октября 2020

Платформа стала удобнее для предпринимателей

Московские специалисты сделали сервис Russpass удобнее для турбизнеса, рассказали на официальном сайте мэра столицы. "В туристическом сервисе Russpass появился личный кабинет партнера. Им смогут пользоваться туроператоры, музеи, парки, рестораны и экскурсионные бюро. Он будет действовать наряду с пользовательским личным кабинетом", - отмечается в сообщении.

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объяснила, что в личном кабинете можно добавлять объекты и предложения, которые затем будут доступны туристам, являющимся пользователями Russpass.

"Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass. Теперь они могут в максимально удобном формате размещать на платформе информацию о своих объектах, услугах и сервисах, продвигать свои продукты и привлекать новых клиентов", - подчеркнула чиновница.

Чтобы потенциальные партнеры могли подключиться к Russpass, им необходимо оставить заявку на сейте проекта. Всю дальнейшую информацию модераторы сервиса уточнят, исходя из указанных данных, после чего отправят инструкцию на электронную почту, передает АГН "Москва".

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