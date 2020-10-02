Сирены оповещения о ЧС зазвучат 2 октября в российских городах

В МЧС успокоили: это тренировка

Всеобщая тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России. В ее рамках будут включатся сирены оповещения о ЧС.

"На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов", - сообщили в МЧС России. Ведомство обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов является плановой.

Тренировка начнется с регионов Дальнего Востока. В каждом субъекте федерации будут отрабатываться действия в характерных для данной местности чрезвычайных ситуациях. В некоторых регионах будет заменен сигнал телевидения и радио. В МЧС подчеркнули, что в Москве сирены включаться не будут.

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