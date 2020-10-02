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Фадеев пожаловался на проблемы с дыханием после падения с самоката

08:57
  • пятница
  • 02 октября 2020

Он вызвал скорую помощь

Музыкант и продюсер Максим Фадеев упал во время прогулки на электросамокате в загородном поселке.

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Как передает Super, инцидент произошел вечером 30 сентября. Фадеев сильно разогнался на транспортном средстве.

Он вызвал к себе домой врачей, которые заподозрили у него ушиб грудной клетки и переломы ребер. Артисту велели соблюдать постельный режим. 

Максим Фадеев подтвердил информацию о падении с самоката. Он признался журналистам, что ему трудно дышать и говорить. По его словам, он купил электросамокат этим летом, чтобы передвигаться по участку своего загородного дома.

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