Врач рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Трампа

Болезнь не должна повлиять на его работоспособность

Несмотря на заражение коронавирусной инфекцией, американский президент Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.

"Сегодня вечером я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - сообщил врач.

Медик подчеркнул, что состояние здоровья и процесс лечения Трампа не должны повлиять на выполнение президентских обязанностей, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 34,2 миллионов человек, 1,02 миллион из них скончались. В России выявлено 1,19 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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