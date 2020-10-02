В Москве выздоровели от коронавируса еще 1157 человек

Общее число выздоровевших превысило 251 тысячу

Московские врачи вылечили за сутки 1157 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших превысило 251 тысячу человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 251 018", - сказала вице-мэр журналистам.

Столичные власти напоминают, что отсутствие заболевания перед выпиской из медицинского учреждения подтверждается специальными исследованиями. Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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