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Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

09:34
  • пятница
  • 02 октября 2020

В его семье большая радость

Мария Рыбина, дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина от второй жены, родила первенца. 
Сын Сенчуковой и Рыбина раскрыл секрет своей привлекательности

"Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась еще одна рыбка мужского пола!" - написала в Instagram нынешняя супруга Рыбина - певица Наталья Сенчукова. Имя новорожденного пока держат в секрете. 

Интернет-пользователи поздравляют 58-летнего музыканта.  

- Ну все... Дед-щукарь теперь. 

- Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово. 

- Это большое счастье - внучок! 

- Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней, растет здоровым, счастливым, благополучным человечком. 

- Здорово! Не успеете опомниться, и Васенька кого-нибудь подарит! 

Поклонники Рыбина и Сенчуковой ждут, что их 21-летний сын Василий женится и станет отцом. Парень уже несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья.

Наследника Рыбина считают красавцем. У него длинные волосы и выразительные глаза. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. Василий играет в музыкальной группе, работает моделью и занимается бодибилдингом. 

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