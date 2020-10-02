Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

В его семье большая радость

Мария Рыбина, дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина от второй жены, родила первенца.

"Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась еще одна рыбка мужского пола!" - написала в Instagram нынешняя супруга Рыбина - певица Наталья Сенчукова. Имя новорожденного пока держат в секрете.

Интернет-пользователи поздравляют 58-летнего музыканта.

- Ну все... Дед-щукарь теперь.

- Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово.

- Это большое счастье - внучок!

- Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней, растет здоровым, счастливым, благополучным человечком.

- Здорово! Не успеете опомниться, и Васенька кого-нибудь подарит!

Поклонники Рыбина и Сенчуковой ждут, что их 21-летний сын Василий женится и станет отцом. Парень уже несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья.

Наследника Рыбина считают красавцем. У него длинные волосы и выразительные глаза. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. Василий играет в музыкальной группе, работает моделью и занимается бодибилдингом.

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