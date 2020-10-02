Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

В его семье большая радость
Мария Рыбина, дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина от второй жены, родила первенца.
"Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась еще одна рыбка мужского пола!" - написала в Instagram нынешняя супруга Рыбина - певица Наталья Сенчукова. Имя новорожденного пока держат в секрете.
Интернет-пользователи поздравляют 58-летнего музыканта.
- Ну все... Дед-щукарь теперь.
- Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово.
- Это большое счастье - внучок!
- Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней, растет здоровым, счастливым, благополучным человечком.
- Здорово! Не успеете опомниться, и Васенька кого-нибудь подарит!
Поклонники Рыбина и Сенчуковой ждут, что их 21-летний сын Василий женится и станет отцом. Парень уже несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья.
Наследника Рыбина считают красавцем. У него длинные волосы и выразительные глаза. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. Василий играет в музыкальной группе, работает моделью и занимается бодибилдингом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"