"COVID-19 – это опасно": Проценко о росте числа новых случаев в Москве

С приходом осени по всему миру начало расти число заболевших

Главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко отреагировал на рост числа заболевших в стране. Медик призвал россиян тщательнее подходить к вопросу сохранения здоровья.

"Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью – в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Covid-19 – тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьезная угроза", - предупредил главврач.

Он подчеркнул, что в России, как и по всему миру, начался всплеск COVID-19. По словам Проценко, сейчас инфекция затронула гораздо больше пожилых людей, чем это было весной. Количество заболевших коронавирусом в возрасте от 65 лет уже достигло 20-25%, тогда как раньше было менее 15%.

Врач напомнил о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты, избегать мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями беречь себя и оставаться дома. Также он обязал ряд работодателей вернуть часть сотрудников на удаленную работу. В столице сохраняется самая напряженная в стране ситуация по COVID.

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