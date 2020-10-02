Власти Москвы выделили еще 5 миллиардов на поддержку бизнеса

Общая сумма – почти 90 миллиардов рублей

Объем мер поддержки столичного бизнеса во время пандемии коронавируса увеличен еще на 5 миллиардов рублей. Общая сумма финансов, направленных на помощь предпринимателям, составит около 90 миллиардов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Перечисляя меры поддержки, Ефимов упомянул, в частности, гранты, которые выплачиваются предприятиям в качестве компенсации платежей по имущественным и земельным налогам, а также субсидирование процентной ставки для субъектов малого предпринимательства.

"Если суммировать все меры поддержки, предоставленные бизнесу во время пандемии, их объем составит почти 90 миллиардов рублей. На сегодня предприятия воспользовались поддержкой почти на половину этой суммы", - сказал Ефимов в интервью РИА Новости. Заммэра отметил, что гранты составляют значительную часть такой поддержки.

Четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса утвердил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. В числе инструментов - арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты на общую сумму более 85 миллиардов рублей.

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