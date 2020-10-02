Россиянина насмерть придавило окно в Турции

Мужчина задохнулся

58-летний житель Татарстана погиб в турецком отеле, где он отдыхал с женой и дочерью. Они проживали в номере под мансардой.

Дочь погибшего рассказала, что отца придавило автоматическим окном, которое внезапно на него опустилось. "Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся", - цитирует ее телеканал НТР 24.

В этот момент в номере никого не было. Дочь с матерью находились на прогулке.

В скором времени тело мужчины доставят в Россию за счет страховой компании. В аэропорту Казани гроб встретит сын погибшего.

"Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай - он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России", - сообщила дочь покойного.

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