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Россиянина насмерть придавило окно в Турции

10:13
  • пятница
  • 02 октября 2020

Мужчина задохнулся

58-летний житель Татарстана погиб в турецком отеле, где он отдыхал с женой и дочерью. Они проживали в номере под мансардой.  
Муж Легкоступовой после похорон уехал лечиться в Турцию

Дочь погибшего рассказала, что отца придавило автоматическим окном, которое внезапно на него опустилось. "Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся", - цитирует ее телеканал НТР 24

В этот момент в номере никого не было. Дочь с матерью находились на прогулке. 

В скором времени тело мужчины доставят в Россию за счет страховой компании. В аэропорту Казани гроб встретит сын погибшего. 

"Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай - он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России", - сообщила дочь покойного.

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