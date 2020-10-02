Ирина Слуцкая рассказала о своей болезни

Спортсменка страдает сразу от нескольких хронических болезней

Именитая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что много лет назад врачи диагностировали у нее неизлечимый васкулит. Первым симптомом болезни в 2003 году стала заболевшая нога.

"Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю", - призналась спортсменка.

Она отметила, что заболевание требует непрерывного лечения, иначе оно может может провоцировать легочные кровотечения и почечную недостаточность. Также Слуцкая больна астмой. Фигуристка отметила, что всю жизнь вынуждена принимать гормоны, которые тоже в ряде случаев приводят к неприятным последствиям.

Слуцкая рассказала, что после обнаружения васкулита в первую очередь узнала у врачей, сможет ли иметь детей. "Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым", - вспомнила она.

Сейчас у фигуристки трое детей, причем последнего ребенка она родила уже после 40 лет, передает Teleprogramma.pro.

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