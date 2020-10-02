ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки коронавирус нашли у 9412 человек

10:56
  • пятница
  • 02 октября 2020

Скончались 186 человек

За минувшие сутки в России выявлено еще 9412 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Больше всего новых случаев в Москве - 2704.

Кроме того, скончались 186 человек с подтвержденным коронавирусом. Вылечились 6054 пациентов, в том числе в Москве - 1157.

Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1194643 человек. Скончались 21077 заболевших. Выздоровели 970296 человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве мэр столицы Сергей Собянин принял решение продлить школьные каникулы на неделю. С понедельника, 5 октября, компании должны перевести на удаленку тех сотрудников, чье присутствие в офисе необязательно, а также возрастных работников и страдающих хроническими заболеваниями.

Власти и врачи напоминают россиянам о необходимости соблюдения масочного режима. Это позволит затормозить распространение инфекции и избежать введения жестких ограничительных мер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.