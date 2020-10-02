В России за сутки коронавирус нашли у 9412 человек

Скончались 186 человек

За минувшие сутки в России выявлено еще 9412 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Больше всего новых случаев в Москве - 2704.

Кроме того, скончались 186 человек с подтвержденным коронавирусом. Вылечились 6054 пациентов, в том числе в Москве - 1157.

Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1194643 человек. Скончались 21077 заболевших. Выздоровели 970296 человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве мэр столицы Сергей Собянин принял решение продлить школьные каникулы на неделю. С понедельника, 5 октября, компании должны перевести на удаленку тех сотрудников, чье присутствие в офисе необязательно, а также возрастных работников и страдающих хроническими заболеваниями.

Власти и врачи напоминают россиянам о необходимости соблюдения масочного режима. Это позволит затормозить распространение инфекции и избежать введения жестких ограничительных мер.

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