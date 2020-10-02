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Госдума из-за COVID-19 рекомендовала депутатам отказаться от зарубежных поездок

10:37
  • пятница
  • 02 октября 2020

Отменены крупные мероприятия

Депутатам Госдумы рекомендовано отказаться от зарубежных поездок из-за пандемии COVID-19. Ограничены командировки, отменяются массовые мероприятия. В аппарате парламента отметили, что об отказе от визитов за рубеж говорилось еще в марте, когда эпидемия только начиналась.
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"Рекомендации депутатам воздержаться от поездок за рубеж были приняты еще в марте. Они остаются в силе", - сообщили в аппарате. В парламенте уточнили, что никаких дополнительных указаний для депутатов принято не было: сохраняются ранее действующие, в частности, отмена большинства командировок и крупных мероприятий, передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что ограничение поездок позволит не провоцировать распространение инфекции в России. Кроме того, Госдума решила отказаться от проведения круглых столов, парламентских слушаний и экскурсий в своем здании. В аппарате Госдумы отметили, что отмена международных мероприятий позволила сэкономить в 2020 году 161 миллион рублей.

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