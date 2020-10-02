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Названы продукты для профилактики рака груди

10:55
  • пятница
  • 02 октября 2020

Их следует есть ежедневно

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, которые снижают риск развития рака груди.
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По словам Малышевой, для профилактики рака молочной железы нужно есть персики, капусту и помидоры. Она посоветовала включить их в ежедневный рацион. "Капуста - 100 граммов в день, персик - 300, помидор - 100. В целом ничтожно мало", - сказала врач в программе "Жить здорово!". 

Ее соведущий врач Дмитрий Шубин рассказал, что персики богаты веществом под названием кверцитин. Оно имеет противоопухолевые свойства. В капусте много сульфорафана, который подавляет рост раковых клеток. Ликопин, содержащийся в помидорах, тоже препятствует развитию рака.  

Напомним, что рак молочной железы - это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин во всем мире.

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