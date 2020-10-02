Десятки тысяч записей о пациентах клиники в Днепре слили в Сеть

Администрация учреждения не реагировала на сообщения об утечке

Личные данные десятков тысяч пациентов одной из крупнейших клиник Днепра оказались в свободном доступе в интернете. Как сообщили в Совете национальной обороны и безопасности Украины, это не только имена и даты рождения, но и данные медицинских карт, что составляет врачебную тайну.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины во время мониторинга киберпространства обнаружил утечку информации из одной из крупнейших частных клиник города Днепр. Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, к базам данных был свободный доступ. Это позволяло злоумышленникам не только похитить персональную информацию, но и вносить изменения в назначения лекарств, результаты обследований и анализов. В Центре подчеркнули, что клиника с момента обнаружения утечки не приложила никаких усилий к устранению проблемы.

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