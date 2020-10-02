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Десятки тысяч записей о пациентах клиники в Днепре слили в Сеть

10:56
  • пятница
  • 02 октября 2020

Администрация учреждения не реагировала на сообщения об утечке

Личные данные десятков тысяч пациентов одной из крупнейших клиник Днепра оказались в свободном доступе в интернете. Как сообщили в Совете национальной обороны и безопасности Украины, это не только имена и даты рождения, но и данные медицинских карт, что составляет врачебную тайну.
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"Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины во время мониторинга киберпространства обнаружил утечку информации из одной из крупнейших частных клиник города Днепр. Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, к базам данных был свободный доступ. Это позволяло злоумышленникам не только похитить персональную информацию, но и вносить изменения в назначения лекарств, результаты обследований и анализов. В Центре подчеркнули, что клиника с момента обнаружения утечки не приложила никаких усилий к устранению проблемы.

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