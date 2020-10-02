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Фитнес-тренер раскритиковала диеты "от Малышевой"

11:14
  • пятница
  • 02 октября 2020

По мнению девушки, сейчас уже никто так не худеет

Телеведущая Елена Малышева долгое время работает над созданием новых диет и помогает людям избавиться от лишнего веса. Но многие считают ее методы слишком радикальными. Фитнес-тренер Екатерина Усманова объяснила, что не так с диетами "от Малышевой".

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Усманова не советует слишком истязать организм жесткими ограничениями – лучше придерживаться сбалансированного питания и не забывать про спорт. Тренер объяснила, что далеко не всем дано быть "худышками" - многое зависит от генетической предрасположенности.

"У всех разная порода, — говорила она. — Мы все разные и по-своему прекрасны. Есть Кира Найтли, у которой худенькие ножки и запястья. И есть Ким Кардашьян с ее базовыми данными. Если бы она сказала: "Я жирная. Буду худеть, чтобы быть как модель", то провела бы всю жизнь в гонке, чтобы сделать из себя чихуахуа, когда она другой породы — тоже красивой, классной и аппетитной. Важно понять: если лабрадор будет пытаться стать чихуахуа, он не станет чихуахуа. Он станет худым, страшным лабрадором!", - заявила тренер.

Она отметила, что похудение должно строиться не на запретах, как у Малышевой, а на понимании особенностей своего организма, передает СтарХит. "Недавно Малышева в Instagram решила провести марафон и ежедневно выкладывала определенный рацион. И вот там было: "Сегодня мы съедаем три яйца и два грейпфрута". Это просто катастрофа. Это жесть! 2020 год! Я думала, так уже никто не делает!" - высказала свое негодование Усманова.

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