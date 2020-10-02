Муж Чичериной объяснил, зачем она уехала в Карабах

Певица показала фото с передовой

Муж певицы Юлии Чичериной Сухраб Раджабов подтвердил, что артистка уехала на передовую в Нагорный Карабах, где в настоящий момент ведутся боевые действия. Ранее о своих планах рассказала сама Чичерина в Telegram. Певица опубликовала в Сети фотографию, на которой она стоит в амуниции.

Раджабов рассказал, что его супруга направилась в Карабах, чтобы поддержать независимость непризнанной республики, а также принять участие в посвященном этому мероприятии, передает РЕН ТВ.

"Просто будет мероприятие посвященное, для поддержки…Юля поддерживает непризнанные республики", - сообщил мужчина.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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