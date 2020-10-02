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Армения согласилась на переговоры с Азербайджаном по Карабаху

11:26
  • пятница
  • 02 октября 2020

Ереван готов работать на основании соглашений 1994-1995 годов

Армения приветствует жесткое заявление лидеров стран – сопредседателей Минской группы по ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван готов начать переговоры по прекращению огня.
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"Мы приветствуем тот факт, что главы стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решить конфликт мирным путем", - говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в Facebook.

При этом подчеркивается, что Ереван продолжит "решительно отражать агрессию" Баку – но готов работать со странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основании соглашений 1994-1995 годов.

Сопредседатели "минской группы" ОБСЕ —Россия, Франция и США. 1 октября Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Армению и Азербайджан призвали немедленно прекратить боевые действия  и сесть за стол переговоров без выдвижения дополнительных условий.

Подробнее о ситуации вокруг Нагорного Карабаха — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко:

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