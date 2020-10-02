Под Воронежем локализовали два крупных природных пожара

Тушение осложняют погодные условия

Воронежская и Ростовская области - в огненном плену. В регионе горят несколько сотен гектаров леса. Работе спасателей серьезно мешают сложные погодные условия. Огонь уже оставил без жилья несколько десятков человек.

Леса и поля в Воронежской области полыхают уже несколько дней. Пламя стремительно разносит сильный ветер. Пожары охватили сразу три района – Новохопёрский, Лискинский и Павловский. Там огонь перекинулся на населённые пункты. Накануне в селе Николаевка сгорели полсотни строений, 21 жилой дом. Людей вовремя успели эвакуировать, никто не пострадал. Погорельцам выплатят компенсации. В области введён режим ЧС. Сегодня возгорания в Павловском и Лискинском районах удалось локализовать.

"Единственный нелокализованный пожар находится на территории Новохоперского заповедника в Новохопёрском районе. К тушению привлечена группировка больше 600 человек и 200 единиц техники, 5 единиц авиации. Проведена опашка населённых пунктов на расстоянии 30 километров", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

Горит и Ростовская область. Там ситуацию тоже усугубляет погода, накануне шквалистый ветер раздул настоящую песчаную бурю. Из-за этого до вчерашнего вечера спасатели не могли подключить авиацию. Все усилия направлены на то, чтобы не допустить переход огня на жилые дома, однако в хуторе Муравлёв Каменского района несколько построек спасти все же не удалось. Пострадавших нет, для людей организованы пункты временного размещения.

"Своевременные действия объединённой группировки позволили не допустить распространение огня на 10 населённых пунктов и спасти более 1600 жилых строений, в которых проживают около 4000 человек", - сообщил ВрИО начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Лесные пожары в Ростовской области все еще охватывают более 400 гектаров. Спасатели задействовали самолёт Ил-76. А вот поднять в воздух вертолёты из-за погоды всё ещё не могут.

В обоих регионах усиливают группировки МЧС – на помощь ростовским и воронежским спасателям прибыли аэромобильные бригады из соседних субъектов.

Полина Кастрицкая, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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