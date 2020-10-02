"Мы наблюдаем резкий рост": к чему приводит несоблюдение масочного режима

По всей стране усиливают меры предосторожности из-за COVID-19

С понедельника, согласно указу мэра Сергея Собянина, работа из дома станет обязательной для почти двух миллионов москвичей. При этом рекомендовано перевести на удалёнку до половины офисных сотрудников. Меры предосторожности из-за коронавируса усиливают по всей стране, чтобы не допустить более жёстких ограничений. Но безопасность окружающих заботит далеко не всех.

Повышенные меры безопасности многие продолжают игнорировать. Этой ночью в центре Москвы Роспотребнадзор закрыл кальянную, которая работала, несмотря на запрет. Согласно указу мэра, во время пандемии в столице курение кальяна запрещено. Однако, здесь, судя по всему, вирус собирались "утопить" в клубах дыма.

Мало того, что кальянная работала вопреки всем запретам, в помещении не было никаких антисептиков, а уж о соблюдении безопасной дистанции вообще речи не идёт. Проверки Роспотребнадзора сейчас проводят по всей стране. Именно для того, чтобы не вводить более жёстких мер, людям продолжают напоминать об элементарных правилах безопасности. В Севастополе медицинские маски раздают в общественном транспорте бесплатно. Всего будет реализовано 300 тысяч штук.

"Маски выдаются при входе в транспортное средство кондукторами или водителем в наземном транспорте, либо сотрудниками транспортной безопасности в морском транспорте города. Частным перевозчикам и также рекомендовано усилить меры по соблюдению масочного режима", - сообщил начальник управления транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Анатолий Терещенко.

Но, даже имея маску, не каждый считает нужным носить её правильно. Даже в переполненных автобусах. На юге курортный сезон продолжается. А после объявления дополнительных каникул у московских школьников туроператоры отмечают повышенный спрос на бронирование. Отельерам в очередной раз напомнили о дополнительных мерах безопасности.

Несмотря на предпринимаемые меры, число заболевших по всей стране продолжает расти. В Великом Новгороде дополнительные койки для больных с пневмонией развернули прямо в коридоре городской больницы. Сейчас решается вопрос об открытии дополнительного отделения для больных коронавирусом.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости, причем такой значимый, резкий рост с понедельника. И мы видим, что имеющиеся отделения, которые есть в Центральной городской больнице, они не успевают провести отбор тех пациентов, которые поступают за сутки", - сообщила и.о. первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина.

Меры безопасности каждый регион определяет сам. В Ярославле сейчас проводят массовую вакцинацию врачей скорой помощи. Ведь они первые в группе риска.

Елена Сахно, Никита Васильев, "ТВ Центр".

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