Санкции против Белоруссии и предупреждение Турции: итоги первого дня саммита ЕС

Лукашенко в санкционный список не включили

Ситуацию в Нагорном Карабахе до поздней ночи обсуждали на саммите ЕС в Брюсселе. В частности, резкой критике подверглась Турция, причем не только за свои действия в регионе. Кроме того, лидеры согласовали и санкции против Белоруссии - с сегодняшнего дня они начинают действовать в отношении целого ряда чиновников.

В повестке этого саммита изначально анонсировали несколько значимых тем, в их числе - общая позиция по Белоруссии. Окончательный санкционный список удалось сформировать лишь с третьей попытки. Ограничения затронут около 40 белорусских чиновников - самых ответственных за нарушение прав человека, по мнению ЕЭС. Избранного президента Александра Лукашенко признавать не собираются, но и санкции против него не вводят. Иначе это помешает диалогу с Минском.

"Путем письменной процедуры мы воплотим то, что решили политически. Александра Лукашенко в санкционном списке пока нет, но мы будем следить за ситуацией и за развитием событий. Европейский союз выступает за инклюзивный диалог по Белоруссии", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Пакет санкций Евросоюз анонсировал еще в середине августа на экстренной встрече глав МИДов. В течение полутора месяцев их введение усиленно блокировал Кипр, и неспроста. Никосия, как член Европейского союза, требовала обратить внимание партнёров на то, что происходит у них под носом, а, именно, на геологоразведочную деятельность Турции на спорном шельфе в Средиземном море. Верховные чиновники ЕС дали понять, что в обострившемся конфликте Никосии и Анкары блок встанет на сторону одного из своих членов. Кипр со скрипом согласился на санкции против Минска, впрочем, своего не получил. Лидеры Европы лишь погрозили пальцем и вынесли Анкаре так называемое последнее предупреждение.

"Мы хотим позитивных и конструктивных отношений с Турцией. Но это будет возможно лишь в том случае, если прекратятся провокации и давление. Мы ожидаем, что отныне Анкара воздержится от односторонних действий. В противном случае ЕС будет использовать все свои инструменты и возможности", - пригрозила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Реджеп Тайип Эрдоган, судя по кулуарным разговорам политиков, - однозначный антигерой этого саммита. На все упрёки президент Турции отвечает весьма жёстко. Пока европейские гранды думают, готовы ли они открыто ругаться с Турцией и вводить санкции, канцлер Австрии Себастьян Курц заявляет: Евросоюз должен поставить вопрос ребром и отказаться от всех переговоров с Анкарой.

"В прошлом году мы видели, как Турция использовала мигрантов в качестве оружия против Европы и пыталась шантажировать ЕС - такая позиция неприемлема. Европейский Союз должен провести красную черту для президента Эрдогана", - заявил он.

Масла в огонь подливает и заявление французского лидера о турецкой помощи в Нагорном Карабахе. То, что Анкара в этом конфликте поддерживает Баку не новость, а вот факт взаимодействия с сирийскими боевиками - уже серьёзные обвинения.

"Я могу подтвердить, что 300 боевиков покинули Сирию, чтобы добраться до Баку через турецкий город Газиантеп. Эти боевики идентифицированы, выслежены и опознаны. Это выходцы из джихадистской группировки, которая действует в районе Алеппо. Такое поведение Турции, как страны НАТО, неприемлемо!" – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Пока лидеры Европы любезно предоставили Анкаре шанс на диалог. Впрочем, перейти на язык ультиматумов и санкций Брюссель может в любой момент. Вернутся к этому вопросу на очередном саммите уже в декабре.

Александра Сергомасова, Андрей Молошников. "ТВ Центр".

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