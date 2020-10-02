Родителям школьников предложили дать отпуск из-за внеочередных каникул

Это особенно необходимо родителям-одиночкам

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить родителям младшеклассников отпуск на период каникул, введенных из-за роста случаев заболевания COVID-19. Речь идет только об одном из родителей в семье.

С 5 октября московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы, напомнила Строкова. "Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период", - указала она в письме, отправленном главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Строковой, ее инициатива поможет в том числе родителям-одиночкам, за чьим ребенком некому присмотреть дома.

Ухудшение эпидемиологической ситуации зафиксировано во многих странах мира. За минувшие сутки в России выявили еще 9412 случаев заражения коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить школьные каникулы на неделю и призвал столичные предприятия перевести часть сотрудников на "удаленку".

Россиянам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим. Пожилых граждан просят не посещать многолюдные места. Это позволит затормозить распространение коронавируса и избежать введения жестких ограничительных мер.

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