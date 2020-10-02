Депутат Мосгордумы Мария Киселева отметила преимущества персонализации "Тройки"

"Привязка" карты позволит без затрат восстановить ее в случае утери

Депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала, что благодаря персонализации "Тройки" утерянную карту можно будет восстановить с сохранением баланса – пополнять "кошелек" не придется заново.

"К декабрю 2020 года карта "Тройка" в Москве станет персонализированной - ее можно будет легко восстановить в случае потери, подобрать наиболее удобный тариф и просматривать информацию об уже совершенных поездках. В перспективе карта станет дополнительным документом каждого москвича - уже сейчас с помощью "Тройки" можно оплачивать услуги, получать бонусы, а их количество будет неуклонно расти. Персонализация "Тройки" - важный шаг, ведь сейчас многие москвичи пополняют баланс сразу на месяц или больше, а если карту потерять, то восстановить деньги невозможно", - объяснила депутат.

Она отметила, что уже сейчас по "Тройке" можно пройти в зоопарк и ряд городских музеев, а также использовать ее в сети городского велопроката. Чтобы использовать доступные бонусы, нужно зарегистрировать карту на сайте или в мобильном приложении. После этого можно пользоваться всеми преимуществами: за каждое пополнение карты на сумму более 250 руб. начисляется бонус 3% от суммы пополнения, а за покупки в магазинах, участниках программы, до 30-50%. Полученные бонусы можно обменивать на скидки у партнеров или пополнять ими карту "Тройка" по курсу "1 бонус = 1 руб.".

Киселева подчеркнула, что сейчас уже начались тестирования личного кабинета для персонализации "Тройки". Для участия в нем задействованы 14 тысяч человек. По словам парламентария, в столичном дептрансе не исключают в дальнейшем возможности перевода карты в виртуальный формат. Также она напомнила, что к весне 2021 года на каждой станции может появиться по одному турникету с технологией "оплаты лицом" FacePay.

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