Европейские страны бьют антирекорды по заболеваемости COVID-19

В Чехии за сутки - почти 3,5 тысячи новых случаев

Наибольший показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии зафиксирован в Чехии. За сутки в стране выявлено 3493 новых случая COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Показатели смертности также неутешительные. Чешское издание Novinky со ссылкой на Минздрав сообщает, что за 24 часа скончались 12 человек с COVID-19. А всего за время пандемии коронавирус в стране был обнаружен у 74 255 человек, из которых скончались 678. Из-за ситуации с коронавирусом чешские власти приняли решение о введении режима ЧС на 30 дней с 5 октября.

Антирекорды по числу новых случаев коронавируса за сутки зафиксированы на Украине, где заболели 4 069 человек. В Румынии за последние 24 часа выявлено 2 158 новых случаев заражения, в Польше - 1 967, в Молдавии - 1 013 пациентов с COVID-19.

В Италии, по данным местного Минздрава, число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки впервые с весны превысило 2 тысячи. Власти намерены продлить действие режима ЧС до 31 января следующего года. Глава французского Минздрава Оливье Веран заявил, что Париж из-за коронавируса с 5 октября может быть объявлен зоной максимальной опасности.

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