Россияне рассказали, видят ли президентом женщину

Ближайшие президентские выборы в России пройдут в 2024 году

Вероятность того, что в течение ближайших 10-20 лет должность президента России получит женщина, допускают 40% россиян. 62% опрошенных признаются, что могут отдать свой голос на выборах за представительницу прекрасного пола.

При этом невозможным факт прихода к власти в стране женщины считают 47% респондентов. За последние девять лет их количество увеличилось на 14%. 30% граждан заявили, что не станут голосовать за женщину, а 8% не смогли дать ответ на вопрос.

Больше половины россиян (61%) уверены, что женщины должны принимать большее участие в политической жизни страны. А в то, что политика – дело сугубо мужское, верят 29% респондентов.

Телефонный опрос был проведен в период с 25 по 27 сентября, свое мнение высказали 1000 россиян. Погрешность не превышает 3,8%, передает РИА Новости.

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