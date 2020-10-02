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Владимир Конкин перестал вставать с постели после похорон дочери

12:28
  • пятница
  • 02 октября 2020

Он вне себя от горя

69-летний актер Владимир Конкин замкнулся после смерти единственной дочери, которая утонула в московском бассейне. Друзья беспокоятся за его здоровье и регулярно звонят заслуженному артисту России.
Дочь Конкина попала на фото с бутылкой вина незадолго до трагедии

"Владимир Алексеевич слег, он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоит", - рассказал "СтарХиту" ветеран МУРа Алексей Лобарев. 

Владимир Конкин до сих пор не верит, что София умерла в результате несчастного случая. Он считает, что его дочь убили. 

По данным СМИ, в крови покойной выявили более двух промилле алкоголя и снотворное. В Сети появилось видео, на котором Софию запечатлели с бутылкой вина незадолго до посещения бассейна. Ее бойфренд Михаил Серов сообщил, что однажды София едва не утонула, плавая в бассейне в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему удалось ее спасти.

Конкину похоронили 29 сентября на Пятницком кладбище Москвы. У нее осталась 11-летняя дочь.  

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