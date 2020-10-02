ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова назвала причины роста числа заболевших COVID-19

12:19
  • пятница
  • 02 октября 2020

Власти ожидали подобного развития ситуации

Рост числа заболевших коронавирусом в России не стал новостью для властей. Подобного развития ситуации ожидали. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с сезоном, а также с большим числом вернувшихся на работу.
Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом

"Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. И, с другой стороны, как мы и всегда говорили - это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", - заявила Голикова.

Вице-премьер призвала россиян при обнаружении признаков простудных заболеваний не заниматься самолечением, а вызвать врача – чтобы были предприняты соответствующие поставленному диагнозу меры. Голикова подчеркнула, что соблюдение таких правил станет залогом победы над коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.