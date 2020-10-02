Голикова назвала причины роста числа заболевших COVID-19

Власти ожидали подобного развития ситуации

Рост числа заболевших коронавирусом в России не стал новостью для властей. Подобного развития ситуации ожидали. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с сезоном, а также с большим числом вернувшихся на работу.

"Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. И, с другой стороны, как мы и всегда говорили - это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", - заявила Голикова.

Вице-премьер призвала россиян при обнаружении признаков простудных заболеваний не заниматься самолечением, а вызвать врача – чтобы были предприняты соответствующие поставленному диагнозу меры. Голикова подчеркнула, что соблюдение таких правил станет залогом победы над коронавирусом.

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