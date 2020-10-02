В Москве за сутки провели рекордное количество тестов на COVID-19

Власти города продолжают увеличивать объемы тестирований

В Москве за прошедшие 24 часа провели рекордное количество тестов на коронавирус, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс. Это почти на 11% больше, чем днем ранее. Всего в столице провели уже более 8,3 млн исследований", - отметила Ракова.

Она сообщила, что сейчас в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Также всех горожан с симптомами ОРВИ, пневмонии, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом в обязательном порядке проверяют на COVID-19.

Заммэра напомнила, что в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами - это медицинские и социальные работники, работники образовательных учреждений, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции и другие. Кроме того, тест на COVID-19 обязателен для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации, передает АГН "Москва".

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