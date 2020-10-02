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В Москве за сутки провели рекордное количество тестов на COVID-19

12:11
  • пятница
  • 02 октября 2020

Власти города продолжают увеличивать объемы тестирований

В Москве за прошедшие 24 часа провели рекордное количество тестов на коронавирус, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс. Это почти на 11% больше, чем днем ранее. Всего в столице провели уже более 8,3 млн исследований", - отметила Ракова.

Она сообщила, что сейчас в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Также всех горожан с симптомами ОРВИ, пневмонии, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом в обязательном порядке проверяют на COVID-19.

Заммэра напомнила, что в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами - это медицинские и социальные работники, работники образовательных учреждений, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции и другие. Кроме того, тест на COVID-19 обязателен для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации, передает АГН "Москва".

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