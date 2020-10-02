Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Певица перестала выходить на связь

Певица Юлия Чичерина перестала выходить на связь после того, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Артистка и ее супруг Сухраб Раджабов оказались под обстрелом недалеко от Степанакерта.

Концертный директор Чичериной Ларион Колесов рассказал, что Чичериной и Раджабову удалось спрятаться в 40 километрах от города. Однако в настоящий момент информации о состоянии певицы и ее мужа крайне мало, передает "Вечерняя Москва".

"Да, она действительно там, но больше я ничего не могу сказать, потому что я до нее дозвониться не могу. […] Пока с Юлией связи нет. Все что известно — то что в Сети, они попали под обстрел" - подчеркнул Колесов.

Чичерина направилась в Карабах, чтобы поддержать независимость непризнанной республики, а также принять участие в посвященном этому мероприятии.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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