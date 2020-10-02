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Коллегам заболевшего COVID-19 Трампа посоветовали привиться "Спутником V"

12:40
  • пятница
  • 02 октября 2020

Вакцинация не помешает, в частности, вице-президенту США

Сотрудникам администрации Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, посоветовали привиться российской вакциной "Спутник V". С рекомендацией выступил разработчик отечественного препарата, руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Объявлено о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса

"Думаю, что они все-таки со своим президентом там разберутся.  Дай бог, чтобы у них там было все хорошо. Хорошо бы его было провакцинировать, между прочим!", - цитирует Гинцбурга агентство РИА Новости.

Сам президент США уже сдал положительный тест на коронавирус. Однако, как отметил эксперт, привка не помешала бы его окружению – в частности, вице-президенту.

Американский лидер 2 октября сообщил, что тест на коронавирус оказался положительным – как у него, так и у первой леди Меланьи Трамп. Позже врач президента США заявил, что супруги чувствуют себя хорошо.

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