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Гинцбург рассказал, какие лекарства опасно сочетать с вакциной от COVID

13:05
  • пятница
  • 02 октября 2020

Врач научил, что делать, если после вакцинации поднялась температура

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" можно сочетать с применением других лекарств.

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"Комплексные витамины принимать после вакцинации даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток... Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично. Лучше их тоже избегать. Но это надо консультироваться с врачом. Обычно антибиотики никак не влияют на наши клетки", - рассказал специалист.

Он добавил, что после введения вакцины можно употреблять и обезболивающие. А в случае повышения температуры принимать парацетамол в качестве жаропонижающего средства не просто можно, а даже нужно. Также врач отметил, что менструация не является противопоказанием к вакцинации, передает РИА Новости.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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