"Мне дали пожить": Игорь Крутой рассказал о перенесенной операции

Это было 20 лет назад

Композитор и пианист Игорь Крутой вспомнил о том, как ему удалили кисту поджелудочной железы. Во время операции возникли осложнения, но Крутому удалось поправиться.

"Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. "Да нет, я живой, все нормально", - ответил я", - рассказал Игорь Крутой в программе "Судьба человека".

После операции Крутой позвонил своему знакомому в США, который был должен ему денег. "Он меня спрашивает: "Ты откуда?" Я в ответ: "Оттуда". Он: "Я все отдам", - вспомнил Крутой.

Кстати, после той операции в СМИ начали ходить слухи, будто у композитора обнаружили рак. Народный артист опроверг эту информацию.

Напомним, что от первой жены у Крутого есть сын Николай, а от второй - дочь Александра. Она родилась в 2003 году.

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