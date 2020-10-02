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Евгений Герасимов: возобновил работу Московский Молодежный театр

13:08
  • пятница
  • 02 октября 2020

Актеры приготовили несколько премьер

В столице после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновил работу Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в интервью "Аргументам и фактам".

За время самоизоляции театр подготовил сразу несколько премьер, которые будут представлены уже этой осень, рассказал сам Вячеслав Спесивцев. Одна из премьер – спектакль по роману Чингиза Айтматова "Плаха".

Кроме того, в новом театральном сезоне зрителей также ждут постановки "Повести Белкина" по мотивам Пушкина, "Пугачев" и "Проскакал на розовом коне" по стихотворениям Есенина и спектакль "Гамлет" по Шекспиру.

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Московский Молодежный театр
Московский Молодежный театр
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